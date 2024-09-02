Siirt'te zabıta ekiplerince dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde dilencilikle mücadele etmek amacıyla denetim gerçekleştirildi. Ekipler, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu merkezi noktalar ve cami önleri gibi alanlarda uygulama yaptı. Tespit edilen dilencilere yasal işlem uygulanırken yetkililer, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu denetimlerin süreceğini belirtti. - SİİRT
Son Dakika › 3.Sayfa › Siirt'te dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?