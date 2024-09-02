Siirt\'te dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi

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Siirt'te zabıta ekiplerince dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde dilencilikle mücadele etmek amacıyla denetim gerçekleştirildi. Ekipler, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu merkezi noktalar ve cami önleri gibi alanlarda uygulama yaptı. Tespit edilen dilencilere yasal işlem uygulanırken yetkililer, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu denetimlerin süreceğini belirtti. - SİİRT