El freni çekilmeden park edilen otomobil hareket etti, vatandaşlar otomobili son anda durdurdu

Siirt'in Baykan ilçesinde el freni çekilmeden park edilen otomobil, bir süre sonra hareket ederek yola çıktı. Kontrolsüz şekilde ilerleyen otomobil, vatandaşların müdahalesiyle durduruldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Baykan Belediyesi binası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park edilen otomobilin el freninin çekilmemesi nedeniyle otomobil bir süre sonra kendi kendine hareket ederek yola çıktı. Otomobilin hareket ettiğini fark eden vatandaşlar, kontrolsüz şekilde ilerleyen otomobili durdurmak için harekete geçti. Vatandaşların zamanında müdahalesiyle otomobil durdurulurken, muhtemel bir trafik kazasının da önüne geçildi.

Olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, otomobilin hareket ettiği ve vatandaşların müdahale ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.