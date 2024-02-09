Siirt Valiliği, Gösteri ve Etkinlikleri 9 Gün Süreyle Yasakladı - Son Dakika
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Siirt Valiliği, Gösteri ve Etkinlikleri 9 Gün Süreyle Yasakladı

Siirt Valiliği, Gösteri ve Etkinlikleri 9 Gün Süreyle Yasakladı

Siirt Valiliği, milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla gösteri, yürüyüş, etkinlik ve eylemlerin 9 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Yasaklama, 10 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

09.02.2024 16:04
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Siirt Valiliği; gösteri, yürüyüş, etkinlik ve eylemlerin 9 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada; "Milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, yasadışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması amacıyla ve kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesi ile; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile spor faaliyetleri hariç olmak üzere, açık ve kapalı alanlarda yapılabilecek her türlü eylemin (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, kapalı yer toplantısı, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb.) (Jandarma bölgesi dahil) il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince; 10.02.2024 günü saat 00.01'den 18.02.2024 günü saat 23.59'a kadar (9) gün süreyle Yasaklanmıştır." denildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

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