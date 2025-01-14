Siirt\'te Güvenlik Değerlendirmesi

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Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, "2024 yılında 2 bin 338 asayiş olayı yaşandı. Bin 973 kişi yakalanarak haklarında adli işlem uygulandı" dedi.

Siirt'te 2024 yılı güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı Vali Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında yapıldı. Halkın huzur ve güvenliğinin temel öncelik olduğunu vurgulayan Vali Kızılkaya, terörle mücadele, uyuşturucu, kaçakçılık, siber suçlar, düzensiz göç ve trafik güvenliği gibi kritik konularda güvenlik güçlerinin özveriyle çalıştığını belirtti. Vali Kızılkaya, "Siirt halkının huzur ve güvenliği en büyük önceliğimizdir. Güvenlik güçlerimiz, vatandaşlarımızın desteğiyle her türlü suçla mücadelede kararlılıkla çalışmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

2024'ün terörle mücadele alanında önemli başarıların elde edildiği bir yıl olduğuna dikkat çeken Vali Kızılkaya, bölücü terör örgütüne mensup toplam 8 kişinin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Kızılkaya, "3'ü ölü, 2'si sağ olarak yakalanırken, 3'ü ikna yoluyla teslim oldu. 69 sığınak imha edildi, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi. 2024 yılında terörle mücadelede yüzde 200 oranında bir artış sağlandı. Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında ise önemli ilerlemeler kaydedildi. 737 operasyonda 966 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 241 kilo kubar esrar, 29 kilo metamfetamin, 5 kilo 800 gram skunk, 2 kilo 500 gram bonzai, 3 bin 160 uyuşturucu hap ve 110 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. 2024 yılında uyuşturucuyla mücadelede yüzde 100 başarı sağlandı. Kaçakçılıkta 2024 yılında düzenlenen 224 operasyonda 409 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Yakalanan kaçak ürünlerden 21 milyon 385 bin liralık vergi kaybı önlendi. 2024 yılında siber suçlarla mücadele kapsamında, 1 bin 170 olay meydana geldi. Terör örgütü propagandası yapan 857 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. 2 bin 30 yasadışı bahis ve müstehcen içerikli site kapatıldı. 22 bin 221 kişiye siber farkındalık eğitimi verildi. 2024 yılında, 223 düzensiz göçmen yakalanarak il göç idaresine teslim edilmiş, sınır dışı işlemleri için en yakın Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilmiştir. Göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yapan 17 kişi tutuklandı. 2024 yılında 2 bin 338 asayiş olayı yaşandı. Bin 973 kişi yakalanarak haklarında adli işlem uygulandı. 10 önemli suç türünde yüzde 99,29 malvarlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 93,03 başarı oranı sağlandı. Trafikte 392 bin 177 araç denetlendi, 19 bin 574 plakaya ceza kesildi. 259 sürücü belgesi geri alındı, bin 855 araç trafikten men edildi" diye konuştu.

Vali Kızılkaya, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmak ve ilin huzur ile güvenliğini tesis etmek için millettin destek ve dualarıyla 2025 yılında da azimle, özveriyle ve kararlılıkla devam edeceklerini dile getirdi.

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen de katıldı. Toplantı, güvenlik ve asayiş konularında yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. - SİİRT