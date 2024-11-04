Siirt'te Güvenlik Toplantısı: 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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Siirt'te güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı

Vali Kemal Kızılkaya:

"Turuncu kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi, örgüte destek verdiği belirlenen 12 kişi tutuklandı"

SİİRT - Siirt'te güvenlik ve asayiş konuları Ekim ayı toplantısında konuşan Vali Dr. Kemal Kızılkaya "Bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda 5 sığınak imha edildi, turuncu kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi ve örgüte destek verdiği belirlenen 12 kişi tutuklandı" dedi.

Vali Dr. Kızılkaya, Siirt'te huzurun korunması için yapılan çalışmaların önemine dikkat çekti. Terörle mücadele, uyuşturucu, kaçakçılık, siber suçlar, düzensiz göç ve trafik güvenliği gibi birçok alanda güvenlik güçlerinin yoğun çaba gösterdiğini vurgulayan Vali Kızılkaya, "Siirt halkının güvenliği en büyük önceliğimizdir. Güvenlik güçlerimiz, vatandaşlarımızın da desteğiyle, her türlü suçla mücadelede kararlı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Ekim ayında terörle mücadelede önemli başarılar sağlandı. Bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda 5 sığınak imha edildi, turuncu kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi ve örgüte destek verdiği belirlenen 12 kişi tutuklandı. Sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 6 kişiye de adli işlem yapıldı. Vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla 70 hanede toplam 149 kişiye yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Uyuşturucuyla mücadelede Ekim ayında yapılan 56 operasyonda 77 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 124 metruk bina kontrol edildi" diye konuştu.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında vatandaş desteğinin önemini vurgulayan Vali Kızılkaya, İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen UYUMA uygulamasını kullanarak bu mücadeleye katkıda bulunulabileceğini belirtti. Vali Kızılkaya, "Kaçakçılıkla mücadelede Ekim ayında yapılan 51 operasyonda, bandrolsüz sigara, kaçak tütün, silah, tarihi eser ve gümrük kaçağı cep telefonları gibi birçok yasa dışı ürün ele geçirildi. 77 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Siber suçlarla mücadele kapsamında 103 siber suç olayı aydınlatıldı. Terör örgütü propagandası yapan 85 kişiye işlem yapılırken, yasa dışı bahis ve müstehcen içerik paylaşan 586 site kapatıldı. Ayrıca vatandaşların siber farkındalıklarını artırmak için 949 kişiye eğitim verildi. Ekim ayı içerisinde Siirt genelinde 26 düzensiz göçmen yakalanarak il göç idaresine teslim edildi, sınır dışı işlemleri başlatıldı. Göçmen kaçakçılığına karıştığı tespit edilen 2 kişi ise adli makamlarca tutuklandı. Jandarma ve emniyet birimleri sorumluluk alanlarında Ekim ayında meydana gelen 592 asayiş olayının 574'ü aydınlatıldı. Geçen yıla göre kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda önemli oranda düşüş sağlanırken, Siirt'te suç oranlarında yüzde 100'lük bir azalma var" şeklinde konuştu.

Toplantı, güvenlik ve asayiş konularında yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

(STK-AKK-Y)