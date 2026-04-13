Siirt\'te Heyelan: Eruh Yolu Çöktü

Siirt-Eruh karayolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeni ile yolun bir bölümü çöktü. Bölgede ulaşım kontrollü şekilde sağlanırken, ekipler güvenlik önlemleri alarak yolda inceleme başlattı. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyardı.

Heyelanın ardından bölgede temizlik ve onarım çalışmalarının başlatılması bekleniyor. - SİİRT