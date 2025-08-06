Siirt\'te Kaybolan Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu

Siirt'te serinlemek için girdiği Kezer Çayı'nda kaybolan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, serinlemek amacıyla Kezer Çayı'na giren 3 çocuktan biri kendi çabasıyla kıyıya çıkarken, diğer çocuk ekipler tarafından kurtarıldı. Akıntıya kapılarak gözden kaybolan Musa Erdoğan'ın (11) için ise AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Saatlerce devam eden arama çalışmaları sonucu, Erdoğan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - SİİRT