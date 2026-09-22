Siirt'te kaybolan Mekiye Akyel davasında iddianame kabul edildi, avukat JAK istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siirt'te kaybolan Mekiye Akyel davasında iddianame kabul edildi, avukat JAK istiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt\'te kaybolan Mekiye Akyel davasında iddianame kabul edildi, avukat JAK istiyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te boşandıktan bir gün sonra kaybolan 4 çocuk annesi Mekiye Akyel davasında iddianame kabul edildi. Avukat Gurbet Bilbay, 190 metrelik alanda fıstık bahçesinde Akyel'e ait kıyafetler bulunduğunu ancak DNA çıkmadığını, JAK ekibiyle arama istediklerini söyledi.

Siirt'te boşandıktan bir gün sonra kaybolan ve iki yıldır haber alınamayan 4 çocuk annesi Mekiye Akyel'e ilişkin davada iddianame kabul edildi.

Akyel ailesinin avukatı Gurbet Bilbay, yaptığı açıklamada, iddianamenin yeni tebliğ edildiğini söyledi. Daha önce Adalet Bakanı tarafından açıklama yapıldığını ancak ağır ceza mahkemesi başkanının iddianameyi henüz kabul etmediğini belirten Bilbay, iddianamenin yeni kabul edildiğini ve taraflarına tebliğ edildiğini ifade etti.

Bilbay, dosyadaki yeni gelişmelere ilişkin şu bilgileri verdi:

"190 metrelik alanda arama çalışmaları yapılmış, JASAT ekibi tarafından ama biz daha önce JAK ekibinde de talepte bulunmuştuk. Fakat JAK ekibinin adını bulamadık. Bu aramalar sonucunda önceden şüpheli olan, şu an isimleri sanık durumuna düşen kişilerin fıstık bahçesinde Mekiye Akyel'e ait olduğu belirlenen ve tanıklar tarafından teyit edilen kıyafetler ortaya çıktı. Fakat bunlarda Mekiye Akyel'in DNA'sı çıkmadı. Çünkü biliyorsunuz bir buçuk yıl sonra biz bu şikayeti yaptık, zaman aşımına uğradı. Fakat bu kıyafetlerin tanıklar tarafından Mekiye Akyel'e ait olduğu kabul edildi iddianamede. Zaten biliyorsunuz daha öncesinden de baz istasyonu vardı. Sanıklar aynı anda Mekiye Akyel'e sinyal veriyor ve telefonları aynı anda kapatıyor. Bu çok önemli bir detay."

Dosyada cesedin bulunamadığına dikkati çeken Bilbay, şunları kaydetti:

"Burada en önemli husus aslında cesedin olmayışı. Ceset olmadığı halde evet iddianame hazırlandı ama burada ceza alacağı anlamına gelmiyor. Bakın cesetsiz cinayet ve bundan dolayı da çok fazla bir emsal kararımız yok. Biz buradan Adalet Bakanımıza sesleniyoruz. Evet iddianamemiz açıldı. Çok teşekkür ederiz bu konuda destek olduğunuz için. Fakat biz mahkumiyet ve bunun sonunda kararın kesinleşmesini istiyoruz. Çünkü ortada bir ceset yok ve arama kurtarma çalışmalarına sadece JASAT çalıştı. Biz JAK ekibini de istiyoruz. Gülistan Doku'daki gibi. Bakın Gülistan Doku'nun da Mekiye Akyel'in de bir daha gelmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Ki sanıklar hep şüpheli davranışlarda bulundu, çelişkili beyanlar verdi. Bununla ilgili de zaten bizim delillerimiz mevcuttur. Bununla ilgili video kayıtlarımız da vardır. Lütfen ceset bulunmalıdır. Evet zaman aşımına da uğradı ama biz burada bir ceza istiyoruz ve bu bir emsal karar teşkil etsin. Bakanımız Akın Gürlek çok güzel bir çalışmaya imza attı. Kendisi faili meçhul cinayetler için bir öncülük yaptı ve bununla ilgili bazıları evet tartışmalı bir konu. Bazıları 10 yıllık bir zaman aşımı var diyor ama insani suçlarda kesinlikle zaman aşımı olmaz. ve biliyorsunuz yıllar önceki cinayetler de aydınlatılmaya başladı. Bunlardan biri de Mekiye Akyel. Bir hafta önce bu konuda bildirimde bulundu ve bu altı cinayetten biri Mekiye Akyel'di. ve biz bu konuda bakanımıza çok teşekkür ederiz. Bu şekilde çalışmaların devam etmesini istiyoruz."

Kaynak: İHA
3. SayfaGüncelÇocukSiirtSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tekirdağ’daki düğünde sıra dışı hediye: Damada buzağı taktılar Tekirdağ’daki düğünde sıra dışı hediye: Damada buzağı taktılar!
AK Partili Elitaş: Askerimizi, insanımızı öldürenler ve bunun emrini verenler bu yasadan faydalanamayacaklar AK Partili Elitaş: Askerimizi, insanımızı öldürenler ve bunun emrini verenler bu yasadan faydalanamayacaklar
Eskişehir’de kamyonetten atlayan kadın taburcu edildi Eşine kesilen ceza 350 bin lira Eskişehir'de kamyonetten atlayan kadın taburcu edildi! Eşine kesilen ceza 350 bin lira
Okullarda yeni dönem başladı: Bakanlar Çiftçi ve Tekin protokolü imzaladı Okullarda yeni dönem başladı: Bakanlar Çiftçi ve Tekin protokolü imzaladı
Dursun Özbek’ten Okan Buruk’a destek Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a destek
Aksaray’da düğün magandalığı cezaevinde bitti Yorgun mermi bir kadını omzundan yaraladı Aksaray'da düğün magandalığı cezaevinde bitti! Yorgun mermi bir kadını omzundan yaraladı
Bessent, İran uçuşlarına izin veren ülkelere dolar sisteminden çıkarılırsınız dedi Bessent, İran uçuşlarına izin veren ülkelere dolar sisteminden çıkarılırsınız dedi
16:15
Bakan Çiftçi, Manisa’daki okul saldırısına ilişkin son durumu paylaştı
Bakan Çiftçi, Manisa'daki okul saldırısına ilişkin son durumu paylaştı
15:53
20 bin kez simüle edildi A Milli Takım’ın kaderi belli oldu
20 bin kez simüle edildi! A Milli Takım'ın kaderi belli oldu
15:43
Sneijder’den şaşırtan karar Ronaldo’dan aldığı formayı da satacak
Sneijder'den şaşırtan karar! Ronaldo'dan aldığı formayı da satacak
15:43
Kurtlar Vadisi’nin ’Ömer Baba’sı adliyede
Kurtlar Vadisi'nin 'Ömer Baba'sı adliyede
14:59
Manisa’daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış
Manisa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış
14:33
Ege Üniversitesi karıştı: 27 öğrenci gözaltında
Ege Üniversitesi karıştı: 27 öğrenci gözaltında
14:10
Aynı evde 3 erkek cesedinin bulunduğu olayda sır perdesi aralandı
Aynı evde 3 erkek cesedinin bulunduğu olayda sır perdesi aralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 16:21:41. #.0.3#
SON DAKİKA: Siirt'te kaybolan Mekiye Akyel davasında iddianame kabul edildi, avukat JAK istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement