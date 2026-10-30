Siirt'te kayganlaşan yolda araçlar zincirleme çarpıştı, 2 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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Siirt'te kayganlaşan yolda araçlar zincirleme çarpıştı, 2 kişi hafif yaralandı

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Siirt\'te kayganlaşan yolda araçlar zincirleme çarpıştı, 2 kişi hafif yaralandı
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Siirt-Kurtalan kara yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aynı istikamette seyreden birkaç araç zincirleme çarpıştı, 2 kişi hafif yaralandı. Araçlarda maddi hasar oluşurken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve polis inceleme başlattı.

Siirt'te yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan Siirt- Kurtalan kara yolunda aynı istikamette seyir halinde olan birkaç araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, 2 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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