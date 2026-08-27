Siirt'te Kırsal Alanda Yangın - Son Dakika
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Siirt'te Kırsal Alanda Yangın

Siirt\'te Kırsal Alanda Yangın
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Pervari'de çıkan örtü yangınına havadan müdahale ediliyor, arazinin zorluğu çalışmalar zorlaştırıyor.

Siirt'in Pervari ilçe kırsalında çıkan örtü yangına havadan müdahale sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Gölgeli köyü kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan örtü yangını geniş bir alana yayıldı. Arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle yer ekiplerinin müdahale edemediği yangına Diyarbakır'dan gelen Orman Genel Müdürlüğü yangın söndürme helikopteriyle havadan müdahale gerçekleştirildi. Bölgede yer yer devam eden yangına yönelik söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangının çıktığı bölgeye herhangi bir ulaşım yolu bulunmaması nedeniyle söndürme çalışmalarının hava araçlarıyla sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Pervari, Siirt, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te Kırsal Alanda Yangın - Son Dakika

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