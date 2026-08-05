Siirt'te Kız Yurduna Yangın! - Son Dakika
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Siirt'te Kız Yurduna Yangın!

Siirt\'te Kız Yurduna Yangın!
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Siirt Üniversitesi'ndeki kız öğrenci yurdunun 9. katında çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Siirt Üniversitesi Kezer Kampüsü'nde bulunan kız öğrenci yurdunun 9. katında yangın çıktı. Olayda panik nedeniyle düşen 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nun 9. katındaki bir odadan dumanların yükseldiğini gören görevliler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Alevlerin diğer bölümlere sıçramaması için gerekli çalışmalar yapılırken, yurtta kalan öğrencilerin güvenliği için tedbir alındı ve binadaki dumanın tahliyesi sağlandı.

Yangın sırasında yaşanan panikte bir personelin dengesini kaybederek düştüğü ve yaralandığı öğrenildi. Yaralı personel, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Personelin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Siirt, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te Kız Yurduna Yangın! - Son Dakika

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