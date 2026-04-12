Siirt'te Metruk Bina Yağışla Çöktü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siirt'te Metruk Bina Yağışla Çöktü

Siirt'te Metruk Bina Yağışla Çöktü
12.04.2026 23:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te sağanak sonrası çökülen metruk binada kimse bulunamadı, incelemeler sürüyor.

Siirt'te etkili olan sağanak yağışların ardından metruk bir bina çöktü.

Olay, kent merkezine bağlı Çal Mahallesi 207. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uzun süredir kullanılmadığı öğrenilen iki katlı metruk yapı, yağışların zemini zayıflatması sonucu aniden çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, enkaz altında herhangi bir kişinin bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla bölgede detaylı inceleme gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde enkaz altında kimsenin olmadığı tespit edildi. Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için metruk yapıların tespiti ve yıkımına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi. - SİİRT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afet, 3. Sayfa, Siirt, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 00:41:13. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.