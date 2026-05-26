Siirt'te Minibüs Freni Patladı, Facia Önlenildi
Siirt'te Minibüs Freni Patladı, Facia Önlenildi

26.05.2026 20:35
Siirt'te bayram arefesi mezarlık ziyaretinde minibüsün freni patladı, yaralanan olmadı.

Siirt'in Baykan ilçesinde bayram arefesi nedeniyle mezarlık ziyaretine giden vatandaşları taşıyan minibüsün freni patladı. Araç şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtulurken, kazada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre olay, Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani Beldesi Şeyh Osman mezarlığında meydana geldi. Bayram arefesi dolayısıyla yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek amacıyla bölgeye giden vatandaşları taşıyan minibüs, iddiaya göre seyir halindeyken freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini sağlamak için yoğun çaba sarf ettiği araç, son anda durarak metrelerce yükseklikteki şarampole yuvarlanmaktan kurtuldu. Minibüsteki yolcular büyük korku ve panik yaşarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Büyük bir facianın eşiğinden dönülen kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yolcular başka bir araçla bölgeden tahliye edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT

Kaynak: İHA

