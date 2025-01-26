Siirt'te Müstakil Ev Yandı

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Siirt'te müstakil ev alev alev yandı

SİİRT - Siirt'in Pervari ilçesinde sabah saatlerinde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçenin Aydın Mahallesi'nde müstakil evde sabaha doğru henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında etkilenen olmadığı öğrenildi.

Ev sahibi Aydın Polat, canlarını zor kurtardıklarını, evlerinin kullanılamaz hale geldiğini söyledi.