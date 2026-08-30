Siirt'te Orman Yangınlarıyla Mücadele - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siirt'te Orman Yangınlarıyla Mücadele

Siirt\'te Orman Yangınlarıyla Mücadele
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te farklı noktalarda çıkan orman ve arazi yangınlarına müdahale edildi, kontrol altına alındı.

Siirt genelinde farklı noktalarda çıkan orman ve arazi yangınlarına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edildi. Gün içerisinde 3 orman ve 2 tapulu arazi yangınına müdahale edilirken, 4 bölgede yangınlar söndürüldü. Baykan'ın Çamtaşı bölgesindeki orman yangınında ise müdahale çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Baykan ilçesi Çamlık bölgesinde çıkan yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. Baykan'ın Çamtaşı bölgesindeki orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları ise sürüyor. Eruh ilçesine bağlı Oymakılıç köyü Mezarlık mevkiinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle tamamen söndürülürken, Çizmeli bölgesinde tapulu arazide çıkan yangın da kontrol altına alınarak söndürüldü.

Şirvan ilçesinde çıkan yangına da ekipler tarafından müdahale edilerek yangın söndürüldü.

Yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, 3. Sayfa, Çevre, Siirt, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te Orman Yangınlarıyla Mücadele - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine puan aldılar Gençlerbirliği Barcelona’ya döndü Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü
Daha neler göreceğiz POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi
Ülkenin başkenti karıştı Silah ve patlama sesleri duyuldu Ülkenin başkenti karıştı! Silah ve patlama sesleri duyuldu
Bu takımın şakası yok İlk maçta dinlene dinlene gol attılar Bu takımın şakası yok! İlk maçta dinlene dinlene gol attılar
Galatasaray’ın iki rakibi karşılaştı PSG’den inanılmaz geri dönüş Galatasaray'ın iki rakibi karşılaştı! PSG'den inanılmaz geri dönüş
Galatasaray transfer bombasını patlattı Rafael Leao İstanbul’a geliyor Galatasaray transfer bombasını patlattı! Rafael Leao İstanbul'a geliyor

10:23
Messi’den 4 gollü şov
Messi'den 4 gollü şov
10:06
Cem Yılmaz’ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme: Espri bile yapıyor
Cem Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme: Espri bile yapıyor
09:57
Mahrem görüntü skandalında yeni gelişme Şüpheli sayısı 3’e çıktı
Mahrem görüntü skandalında yeni gelişme! Şüpheli sayısı 3’e çıktı
09:35
Meteoroloji’den sağanak uyarısı Çok sayıda il için sarı ve turuncu alarm
Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Çok sayıda il için sarı ve turuncu alarm
09:00
Nepal’de bilanço her saat ağırlaşıyor Hastane önlerinde acı bekleyiş
Nepal'de bilanço her saat ağırlaşıyor! Hastane önlerinde acı bekleyiş
08:15
Cem Yılmaz yoğun bakımda Doktorundan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Cem Yılmaz yoğun bakımda! Doktorundan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 11:06:14. #7.13#
SON DAKİKA: Siirt'te Orman Yangınlarıyla Mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement