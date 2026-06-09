Siirt'te otluk alanda çıkan yangın fıstık ve üzüm bağlarına sıçradı - Son Dakika
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Siirt'te otluk alanda çıkan yangın fıstık ve üzüm bağlarına sıçradı

Siirt\'te otluk alanda çıkan yangın fıstık ve üzüm bağlarına sıçradı
09.06.2026 19:48  Güncelleme: 20:00
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Siirt'te otluk alanda çıkan yangın fıstık ve üzüm bağlarına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 dönümlük alan zarar gördü.

Siirt'te otluk alanda çıkan ve bağlara sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 2 dönümlük alan zarar gördü.

Merkeze bağlı Russel Hacar bölgesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede çevredeki fıstık ve üzüm bağlarına sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü. Yangında çok sayıda fıstık ağacı ile üzüm bağı da etkilendi.

Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte yangın riskinin arttığına dikkat çeken Siirt İtfaiye Müdürü Mizbah Yılmaz, özellikle piknik alanlarında daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Yılmaz, vatandaşların yaktıkları mangal ateşlerini bölgeden ayrılmadan önce tamamen söndürmeleri gerektiğini belirterek, küçük bir ihmalin geniş alanlarda yangınlara neden olabileceğini ifade etti.

İtfaiye ekipleri de bölgede bulunan piknikçilere uyarılarda bulunarak, sıcak havalarda ateş yakılması konusunda daha duyarlı davranılmasını istedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, Siirt, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te otluk alanda çıkan yangın fıstık ve üzüm bağlarına sıçradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt'te otluk alanda çıkan yangın fıstık ve üzüm bağlarına sıçradı - Son Dakika
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