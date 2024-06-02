Siirt\'te otobüste uyuşturucu operasyonu

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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehirler arası otobüste bulunan bir yolcu üzerinde yapılan aramada 491 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Baykan ilçesi Veysel Karani Beldesi uygulama noktasında durdurulan bir otobüste yapılan aramada; 491 gram metamfetamin uyuşturucu maddesinin ele geçirildiğini ve olayla ilgili gözaltına alınan M.E. isimli şüpheli şahıs hakkında ise adli tahkikatın devam ettiği belirtildi. - SİİRT