Siirt'te Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 3 Ağır Yaralı - Son Dakika
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Siirt'te Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 3 Ağır Yaralı

Siirt\'te Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 3 Ağır Yaralı

Siirt'in Baykan ilçesinde meydana gelen otomobil çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

08.08.2024 00:05
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Siirt'in Baykan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Siirt-Baykan Karayolu Çaykaya köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 LG 2485 ve 13 ABC 794 plakalı otomobiller çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan 4 kişi, Baykan Devlet Hastanesi ve Siirt Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Sait Koç, sevk edildiği Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Siirt'te Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 3 Ağır Yaralı - Son Dakika

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