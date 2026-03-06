Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin yol kenarına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kurtalan-Batman karayolu Şenköy mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarına devrildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada biri bebek 3 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Son Dakika › 3. Sayfa › Siirt'te Otomobil Devrildi: 3 Ağır Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?