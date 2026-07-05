Siirt\'te otomobil takla attı: 1\'i ağır 3 yaralı

Siirt'in Eruh ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Siirt-Eruh kara yolu Delikli Taş mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 VE 2535 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ters döndü. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT