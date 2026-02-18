Siirt'te durdurulan otomobilde 31 kilo metamfetamin ele geçirildi, olaya ilişkin 4 kişi tutuklandı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Baykan Şehit Bünyamin Torgut narkotik polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 31 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konu ile alakalı D.E, E.E, E.A ve M.Ş.E isimli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - SİİRT
Son Dakika › 3. Sayfa › Siirt'te otomobilde 31 kilo metamfetamin ele geçirildi: 4 tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?