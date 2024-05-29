Siirt\'te patpat devrildi: 1\'i ağır, 5 yaralı

3.Sayfa

Siirt'in Şirvan ilçesinde tarım aracı patpatın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ormanbağı mevkiinde M.T. (46) yönetimindeki patpat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araçta bulunan 8 yolcudan 5'i yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü ile birlikte S.S. (44), S.S. (49), S.T. (45) ve F.S. (58) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan F.S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT