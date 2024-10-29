Siirt'te PKK'lı İki Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Terörde Aranalar Listesinde, 'Turuncu' kategoride yer alan sözde PKK'lı 'Kato Jirka' bölge sorumlusu 'Ferhat Serhildan' kod isimli İlhan Tekinalp ve 'Devrim Cudi' kod isimli Recep Kipçak'ın Siirt'in Pervari kırsalında icra edilen operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından operasyonla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Turuncu kategoride yer alan sözde Kato Jirka bölge sorumlusu Ferhat Serhildan kod adlı İlhan Tekinalp ve Devrim Cudi kod adlı Recep Kipçak isimli PKK'lı teröristler Siirt ili Pervari kırsalında Jandarma tarafından gerçekleştirilen 'GÜRZ-24' operasyonunda silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu; Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından J- SİHA destekli ve Jandarma ATAK Taaruz Helikopterleri himayesinde zırhlı araçlarla bölgeye sevk edilen, JÖH, Jandarma Komando Timleri ve Güvenlik korucularıyla icra edilen temas aramasında etkisiz hale getirilen teröristlerin; sözde Botan Eyaletinde faaliyet gösterdikleri, halktan tehdit ve şantaj ile erzak/malzeme temin ettikleri, bölgede güvenlik güçlerine yönelik eylem arayışında oldukları, yaylalarda göçerlik yapan vatandaşlara yönelik eylem yapılması amacıyla talimat verdikleri, 13 Eylül 2023 tarihinde, Şırnak Beytüşşebap Yeşilöz, Mezraa, Van- Çatak arasında kalan yaylada bir vatandaşımızın öldürülmesi olayını gerçekleştiren teröristler arasında oldukları tespit edildi" ifadeleri yer aldı. - ANKARA