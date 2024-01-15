Siirt\'te polisi bıçakla yaralayan saldırgan tutuklandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir polisi bıçakla yaralayan saldırgan tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle'de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Refik P.'nin ailesi tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şahıs, kendisini gözaltına almak isteyen polis memurunu boynundan bıçakla yaraladı. Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru, yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - SİİRT