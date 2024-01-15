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Siirt'te polisi bıçakla yaralayan saldırgan tutuklandı - Son Dakika
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Siirt'te polisi bıçakla yaralayan saldırgan tutuklandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir polisi bıçakla yaralayan saldırgan, yapılan müdahalenin ardından tutuklandı. Saldırganın ailesi tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis memuru, gözaltına almak istediği saldırgan tarafından boynundan bıçaklandı ve hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan polis memuru, saldırganın tutuklandığı mahkemede ifade verdi.

Siirt\'te polisi bıçakla yaralayan saldırgan tutuklandı
15.01.2024 - 22:20,  Güncelleme: 22:24
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir polisi bıçakla yaralayan saldırgan tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle'de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Refik P.'nin ailesi tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şahıs, kendisini gözaltına almak isteyen polis memurunu boynundan bıçakla yaraladı. Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru, yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - SİİRT

Kaynak: İHA
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Kurtalan, Siirt, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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