Siirt'te takla atarak refüje çıkan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Kurtalan kara yolunda üniversite kavşağı mevkisinde 34 HZ 6359 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüje çıktı. İhbar üzerin olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı, otomobilde maddi hasar oluştu. - SİİRT
Son Dakika › 3.Sayfa › Siirt'te Takla Atan Araçta Sürücü Yaralanmadı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?