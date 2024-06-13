Siirt'te Tefecilik Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı

Siirt'te polis ekipleri tarafından tefecilik suçuna yönelik yapılan operasyonda 1 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince tefecilik suçuna yönelik yürütülen çalışma kapsamında, il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda M.D. isimli şahıs yakalandı.
Şüpheli şahıs hakkında adli tahkikatın devam ettiği belirtildi. - SİİRT
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