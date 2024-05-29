Siirt'te Tır Devrildi: 2 Yaralı, 40 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu - Son Dakika
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Siirt'te Tır Devrildi: 2 Yaralı, 40 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Siirt\'te Tır Devrildi: 2 Yaralı, 40 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Siirt'in Baykan ilçesinde bir tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada tırda bulunan 40 küçükbaş hayvan telef oldu. Olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

29.05.2024 12:13
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Siirt'in Baykan ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada araçta yüklü küçükbaş hayvanlardan 40'ı ise telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Baykan ilçesinde küçükbaş hayvan yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte 2 kişi yaralanırken, araçtaki 40 küçükbaş hayvanın telef olduğu, 30'a yakın hayvanın da yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Siirt'te Tır Devrildi: 2 Yaralı, 40 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu - Son Dakika
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