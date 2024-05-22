Siirt'te tır şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Siirt'te tır şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

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Siirt'te meydana gelen trafik kazasında bir tır şarampole devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olay yerine acil müdahale ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

22.05.2024 16:38
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Siirt'te tır şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

SİİRT - Siirt'te tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Akyamaç köyü İnkapı mezrası mevkisinde 16 AIL 244 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine olay yerine UMKE, AFAD, sağlık, itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde tır sürücüsü hayatını kaybettiğini belirledi. İsmi öğrenilmeyen diğer yaralı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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