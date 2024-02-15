Siirt'te Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Siirt'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Siirt\'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Siirt'te Turan Beyazıt Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Kazada, 09 AFH 995 plakalı aracın sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu.

15.02.2024 13:40
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Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Turan Beyazıt Kavşağı'nda 09 AFH 995 plakalı Tofaş marka araç ile karşı yönden gelen 71 KE 561 plakalı Toyota marka araç çarpıştı. Çarpışma sonucu 09 AFH 995 plakalı aracın sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altında alındı. Polis ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu. - SİİRT

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Siirt'te Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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