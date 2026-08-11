Siirt'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
Siirt'te iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı, inceleme başlatıldı.
Siirt'te iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede seyir halinde olan iki hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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