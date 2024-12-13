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Siirt'te Trafik Kazası

Siirt\'te Trafik Kazası

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, jandarma minibüsüne çarptı.

13.12.2024 16:06
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Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, trafik kontrolü yapan jandarma minibüsüne çarptı.

Edinilen bilgilere göre, Kezer Çayı mevkii Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yakınlarında sürücü ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu jandarma ekiplerine ait minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, kazada şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Kaza sonrası olay yerinde inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA

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