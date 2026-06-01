Siirt\'te Traktör Devrildi, Sürücü Ağır Yaralandı

Siirt'in Tillo ilçesinde sürücü, devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Akyayla köyü Kargacık mezrası mevkisinde Adem Efe (26) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT