Siirt\'te Uyuşturucu Operasyonu: 332 Gram Esrar Ele Geçirildi

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Siirt'te, polisten kaçmaya çalışırken yakalanan şüpheli K.Y.'nin üzerinde ve evinde yapılan aramada 332 gram esrar ele geçirildi.

Konu ile ilgili Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada; yakalanan şahsın çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Kooperatif Mahallesi Fikri Güneri Caddesi üzerinde, kovalamaca sonucu yakalanan K.Y. isimli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda; uyuşturucu madde satışına hazır halde 53 parça, toplam 332 gram kubar ve toz esrar ile 1 adet ecstasy maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili gözaltına alınan K.Y, isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - SİİRT