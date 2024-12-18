Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kilo Ele Geçirildi - Son Dakika
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Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kilo Ele Geçirildi

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Siirt'te bir araçta koltuk döşemesine gizlenmiş 8 kilo 400 gram uyuşturucu bulundu, 2 kişi tutuklandı.

18.12.2024 11:10
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Siirt'te araba koltuk döşemesine gizlenmiş 8 kilo uyuşturucu ele geçirildi

SİİRT - Siirt'in Baykan ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdukları araçta, koltuk döşemesine 8 kilo 400 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Baykan ilçesi uygulama noktasında durdurulan araçta koltuk döşemesine yerleştirilen 14 paket halinde 8 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.S. ve Ş.S. isimli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA

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