Siirt'te Yangın: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir binanın 4. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Fırat Mahallesi'nde Merkez Camii yanında bulunan binanın 4. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle binayı yoğun duman kapladı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen 3 kişi vatandaşların da yardımıyla binadan çıkarıldı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının çıktığı dairede hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT