Siirt'te Yangın: Binlerce Arı Telef Oldu
Siirt'te Yangın: Binlerce Arı Telef Oldu

30.05.2026 10:03
Siirt'te çıkan yangında arı kovanları zarar gördü ve binlerce arı telef oldu. Yangın kontrol altına alındı.

Siirt'te binlerce arı, kovanlarının bulunduğu alanda çıkan yangın sonucu telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Siirt-Kurtalan kara yolu İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri mevkisinde arı kovanlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri ve yükselen dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, çevredeki geniş arazilere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bazı arı kovanları tamamen kullanılamaz hale geldi, binlerce arı ise telef oldu. Herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı olayda, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Siirt, Çevre, Yaşam, Son Dakika

