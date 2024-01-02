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Siirt'te yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Siirt'te yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Siirt'in Karakol Mahallesi'nde birkaç gündür haber alınamayan 75 yaşındaki Suna Bingöl, evinde hareketsiz şekilde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Bingöl'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Siirt\'te yaşlı kadın evinde ölü bulundu
02.01.2024 - 13:04,
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Siirt'te birkaç gündür haber alınamayan yaşlı kadın, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgilere göre, Karakol Mahallesi'nde birkaç gündür haber alınamayan Suna Bingöl (75), yakınları tarafından yalnız yaşadığı evinde yerde hareketsiz şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Bingöl'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Bingöl'ün cenazesi otopsi işlemleri için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİİRT

Kaynak: İHA
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