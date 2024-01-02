Siirt\'te yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Siirt'te birkaç gündür haber alınamayan yaşlı kadın, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgilere göre, Karakol Mahallesi'nde birkaç gündür haber alınamayan Suna Bingöl (75), yakınları tarafından yalnız yaşadığı evinde yerde hareketsiz şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Bingöl'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Bingöl'ün cenazesi otopsi işlemleri için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİİRT