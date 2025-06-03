Siirt Üniversitesi'nde Yolsuzluk Soruşturması Derinleşiyor

Siirt Üniversitesi'nde yolsuzluk iddiasıyla devam eden soruşturma derinleşiyor

SİİRT - Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nde sahtecilik yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma devam ediyor.

2023 yılında Rektör Nihat Şındak'ın imzasının taklit edildiği iddiasıyla, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan kontrollerde, üniversiteye alınan malzemelere dair belgelerde imzaların sahte olduğu Rektörlüğe bildirildi. Rektör Şındak, söz konusu imzaların kendisine ait olmadığını ileri sürerek, Döner Sermaye İşletme Müdürü ve iki personeli hakkında soruşturma başlattı. Konuyla ilgili devam eden soruşturmada, Döner Sermaye İşletme Müdürünün avukatı tarafından yapılan itiraz üzerine Danıştay, kararın usule uygun olmadığına, dosyanın genişletilmesine ve soruşturmaya Rektör Nihat Şındak, Rektör Yardımcısı Tekin Şahin ve Kimya Tesisi Müdürü Orhan Baytar'ın şüpheli sıfatıyla dahil edilmesini hükmetti. Soruşturma, Yükseköğretim Kurulu tarafından görevlendirilecek bağımsız bir komisyon tarafından sürdürülecek.