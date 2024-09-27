Sıla Bebeğin Hastalığı İlerlemesi Endişe Verici

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Tekirdağ'da şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz, son durum hakkında bilgi vererek, "Hayati tehlikesi yine devam ediyor. Kaç gündür durumunda değişen bir şey yok. Hatta kötüleşmede var. Beyin dokusu atmaya başlamış" dedi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 20 gün önce cinsel istismar ve şiddete uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebek, hastanede yaşam mücadelesine devam ediyor. Anne Bakiye Y. ve diğer şüpheliler olmak üzere toplamda 5 kişinin tutukluluk hali ise devam ediyor. Hastane önünde günlerdir umutlu haberi bekleyen Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz, bebeğin son durumu hakkında bilgi verdi.

Beyin dokusu atmaya başlamış

Her zaman bebeğin iyileşmesi umuduyla bekledikleri ifade eden Akyüz, "Hayati tehlikesi yine devam ediyor. Kaç gündür durumunda değişen bir şey yok. Hatta kötüleşme de var. Beyin dokusu atmaya başlamış. Kötüleşme var durumunda, iyileşme yok. Babam her gün yanına girip bebeği görüyor" dedi.

Vasilik davası sürüyor

Akyüz, Sıla bebek için vasilik davasının da devam ettiğini, 29 Kasım'da mahkeme olacağını ifade ederek, "4. ayda vasilik davası açmıştım. 9. ayın 15'inde benim duruşmam vardı. Duruşmaya gittim Sulh Hukuk Mahkemesi, Aile Mahkemesine attı. Aile Mahkemesinde de 11. ayın 29'unda duruşmam devam edecek. Çünkü anne ve baba Ü.A.Y. ve Bakiye Y.'den velayetin düşürülmesi için talepte bulunulmuş. O velayetler düştüğü zaman savcılık, devlet izin verirse vasilik bana geçecek" dedi. - TEKİRDAĞ