Sıla\'nın Ölümünde Hesap Verecekler

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Sağlık Bakanlığıca Sıla'nın ölümüne ilişkin açıklama yapılarak, "Sıla yavrumuzu hayattan koparanlar adalet önünde mutlaka hesap verecektir" denildi.

Bakanlıkça yapılan açıklamada, "Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde 30 gündür Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altında olan Sıla Yeniçeri kızımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Sıla kızımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Sıla yavrumuzu hayattan koparanlar adalet önünde mutlaka hesap verecektir" denildi. - TEKİRDAĞ