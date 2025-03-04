Sıla'nın Ölümüne Dava: Sanıklara Ağır Cezalar - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sıla'nın Ölümüne Dava: Sanıklara Ağır Cezalar

Sıla\'nın Ölümüne Dava: Sanıklara Ağır Cezalar

Tekirdağ'da 2 yaşındaki Sıla'nın ölümüne ilişkin sanıkların cezaları ve gerekçeleri açıklandı.

04.03.2025 18:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 2 yaşındaki Sıla'nın ölümüyle ilgili görülen davada, sanıklara verilen cezaların gerekçesi açıklandı.

Mahkeme tarafından hazırlanan 33 sayfalık gerekçeli kararda, 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin ölümüyle ilgili sanıkların ifadeleri, görgü tanıklarının beyanları ve adli tıp raporlarına yer verildi. İstanbul 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan raporda, Sıla bebeğin ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafa içi kanama sonucu meydana geldiği belirtilirken, elde edilen delillerin sanıkların suçlarını ortaya koyduğu ifade edildi.

Sanık Bakiye Yeniçeri'nin "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "suç delillerini yok etme" ve "suçu bildirmeme" suçlarından 27 yıl 9 ay, suça sürüklenen çocuklardan K.A'nın "nitelikli cinsel istismar" ve "kasten öldürme" suçlarından 20 yıl 6 ay, G.K'nin ise "nitelikli cinsel istismar" suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Mahkeme, sanıklar hakkında herhangi bir takdiri indirim uygulamazken, suça sürüklenen çocukların eylemlerinin detaylarına da karar metninde yer verildi. Gerekçeli karara göre, Sıla bebeğin cinsel istismara uğradığı ve fiziksel şiddete maruz kaldığı adli tıp raporlarıyla kesinleşti.

Olay ve dava süreci

Malkara ilçesinde yaşayan Bakiye Yeniçeri, 8 Eylül 2024'te kızı Sıla'nın uyanmadığını belirterek hastaneye götürmüş, bebek burada beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edilmişti. Tedavi sürecinde entübe edilen Sıla bebek, 7 Ekim 2024'te yaşamını yitirmişti.

Sanıklar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda açılan davada mahkeme, sanık K.A'nın Sıla bebeği darp ettiği, cinsel istismarda bulunduğu ve ölümüne sebep olduğu kanaatine vararak hüküm kurdu. Annenin ise durumu yetkililere bildirmeyerek ihmali davrandığı ve suç delillerini yok ettiği gerekçesiyle cezalandırıldığı kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sıla'nın Ölümüne Dava: Sanıklara Ağır Cezalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:13 Öcalan’ın çağrısından sonra ’’PKK silah bırakır mı’’ anketi yapıldı İşte çıkan sonuç Öcalan'ın çağrısından sonra ''PKK silah bırakır mı?'' anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
10:56 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor
10:42 Ekrem İmamoğlu “sahte diploma“ soruşturmasında ifade verdi Ekrem İmamoğlu "sahte diploma" soruşturmasında ifade verdi
18:34 Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor
18:34 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile kariyerinde bir ilke imza atabilir Jose Mourinho, Fenerbahçe ile kariyerinde bir ilke imza atabilir
18:34 Zorlu Holding’de yeni CEO belli oldu Zorlu Holding'de yeni CEO belli oldu
18:20 Yasin Öztekin, kariyer rekoru kırdı Yasin Öztekin, kariyer rekoru kırdı
18:05 15 yaşındaki kızı okul çıkışında gasp edip bıçakladı 15 yaşındaki kızı okul çıkışında gasp edip bıçakladı
17:30 Putin, Trump yönetimine İran’la iletişim kurmak için yardımcı olmayı kabul etti Putin, Trump yönetimine İran'la iletişim kurmak için yardımcı olmayı kabul etti
17:27 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame hazırladı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame hazırladı
17:26 DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 13:11:06. #7.13#
SON DAKİKA: Sıla'nın Ölümüne Dava: Sanıklara Ağır Cezalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.