Silah İmalatı Operasyonu: 28 Gözaltı

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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Gökhan Ç. liderliğinde silah imalatı, ticareti ve sevkiyatı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında yakalanarak adliyeye sevk edilen 28 şüphelinin işlemleri sürerken, şahısların evlerinde yapılan aramalarda 54 tabanca, 4 kalem görüntülü suikast silahı ve çok sayıda silah malzemesi ele geçirildiği öğrenildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Gökhan Ç. liderliğinde silah imalatı, ticareti ve sevkiyatı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 62 adreste yapılan aramalarda 54 tabanca, 4 kalem görüntülü suikast silahı, 22 bin 500 Euro, 17 silah gövdesi, 2 kurusıkı tabanca, 88 şarjör, bin adet fişek, 1 adet eylem amaçlı balistik yelek ve maske, çok sayıda silah parçası ve 2 adet el telsizi ele geçirildi. Operasyonda 30 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü sevk edildiği adli makamlar tarafından serbest bırakılırken, 1 kişi hakkında ise ek gözaltı kararı verildi. 28 şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL