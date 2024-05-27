Sakarya Emniyet Müdürlüğü Tarafından Aranan Silah Kaçakçısı Nevşehir\'de Yakalandı

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Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından silah kaçakçılığı suçundan aranan 1 kişi Nevşehir'de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre 'Silah ticareti' suçundan Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan U.E.; Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan U.E.'nin ikameti, bağ evi ve işyerinde polis ekipleri arama yaptı. Yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kasatura, 106 adet 9mm fişek, 29 adet 45 mm fişek, 1 adet 7,65 mermi, 1 adet G3 tüfek mermisi, 1 adet tüfek dürbünü, 1 adet telsiz ele geçirildi.

Şüpheli U.E.; gerekli işlemlerinin ardından Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. - NEVŞEHİR