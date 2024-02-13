Silahla yaralama zanlısı saklandığı evde yakalandı - Son Dakika
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Silahla yaralama zanlısı saklandığı evde yakalandı

Silahla yaralama zanlısı saklandığı evde yakalandı

Samsun'da tabancayla bir kişiyi yaralayıp kaçan şahıs polisin takibi sonucu saklandığı evde yakalandı. Yaralı tedavi altına alınırken, saldırgan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

13.02.2024 22:31  Güncelleme: 22:35
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Silahla yaralama zanlısı saklandığı evde yakalandı

SAMSUN - Samsun'da tabancayla bir kişiyi yaralayıp kaçan şahıs polisin takibi sonucu saklandığı evde yakalandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D.'nin silahlı saldırısına uğrayan H.K.bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, silahlı saldırgan E.D. kaçtı. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.D.'nin ilçesinin 19 Mayıs Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit ederek yakalayarak gözaltına aldı. E.D., Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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