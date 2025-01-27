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Silahlı Firari Yakalandı

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Bursa'da 7 yıl hapis cezası olan firari, operasyonla silahla yakalanıp adliyeye sevk edildi.

27.01.2025 11:38
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Silahla yakalanan firari: "Bence firardakiler teslim olsun, söz verince gelip alıyorlar"

Bursa'da Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti ve silahla tehdit suçlarından 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahsı yakaladı

Adliyeye sevk edilen şüpheli İHA ekibini görünce; "Bence bütün firar arkadaşlar gelip teslim olsunlar, söz verince gelip alıyorlar" dedi

BURSA - Bursa'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü firari düzenlenen operasyonda silahla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, İHA ekibini görünce "Bence bütün firar arkadaşlar teslim olsunlar, söz verince gelip alıyorlar" diye konuştu.

Bursa'da uyuşturucu ticareti yapmak, kullanmak ve silahla tehdit suçlarından 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Furkan Y.'yi yakalamak için çalışma başlatan Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Evinde ekiplere direnen şüpheli, bir adet tabanca ile yakalandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla arama yapılan evde 9 milimetre çapında çok sayıda mermi de ele geçirildi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Furkan Y., polis ekiplerince adliyeye sevk edilirken, basın mensuplarını görünce "Bence bütün firar arkadaşlar teslim olsunlar, arkadaşlar çok iyi çalışıyor, söz verince gelip alıyorlar" diye konuştu. O anlar kameraya yansırken, adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Silahlı Firari Yakalandı - Son Dakika

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