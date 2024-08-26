Silahlı hal kavgasında ölen 2 kardeş toprağa verildi
ANKARA - Ankara Yenimahalle Toptancı Hali'nde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 2 kardeş son yolculuğuna uğurlandı.
Dün Ankara'da Yenimahalle Toptancı Hali'nde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş ölmüştü. Vurularak hayatını kaybeden Gürhanve Ömer Koçyiğit'incenaze namazı Gülveren Merkez Camii'nde kılındı. İki kardeşin cenazesi, ikindi namazını müteakip kılan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi.
Cenazeye iki kardeşin ailesi, yakınları ve akrabaları katıldı.
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