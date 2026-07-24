Silahlı Şahıs Operasyonla Yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin teslim ol çağrısına silahla karşılık veren şahıs, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Silahla Tehdit suçundan 13 yıl 8 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 24 ayrı suç kaydı olan S.O.K. isimli şahıs, Umurlu Mahallesinde İHA destekli Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonda şüphelinin "teslim ol" çağrılarına silahla karşılık vermesi üzerine etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada 1 adet pompalı tüfek, 1 adet tabanca, 29 adet dolu ve 4 adet boş tüfek kartuşu ele geçirilmiştir. Yakalanan şahıs, yapılan adli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.