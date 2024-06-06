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Silahlı saldırı sonucu ölen öğretmenin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

İSTANBUL - Fatih'te silahlı saldırı sonucu hayatını kaybedene öğretmen Abdulbaki Durmaz'ın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Fatih Topkapı Mahallesi'nde sabah saatlerinde Abdulbaki Durmaz isimli Türkçe öğretmeni aracıyla seyir halindeyken bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Durmaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Öğretmenin cenazesi otopsi işlemleri için Bahçelievler yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi. İşlemlerinin bitimin ardından cenaze öğretmenin ailesi tarafında alındı.