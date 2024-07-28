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Silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski belediye başkanı son yolculuğuna uğurlandı

SAKARYA - Sakarya'nın Ferizli ilçesinde aracında seyir halindeyken evinin yakınlarında silahlı saldırı neticesinde hayatını kaybeden eski belediye başkanı Ahmet Soğuk, son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 2009-2019 yılları arasında iki dönem belediye başkanlığı yapan Ahmet Soğuk, dün evinin yakınlarında silahlı saldırı neticesinde hayatını kaybetmişti. Hastane işlemleri sonrasında cenazesi ailesine teslim edildi. Soğuk'un cenazesi, ikamet ettiği ve aynı zamanda görev yaptığı Ferizli İlçesi Ferizli Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Kocaali İlçesi Kovukpelit Mahallesi'nde toprağa verildi. Cenazeye, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Türk- İş Genel Başkanı Ergün Atalay, ilçe belediye başkanları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ne olmuştu?

Dün meydana gelen olayda, Sakarya'da yaşayan Ferizli eski Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, Yeni Mahalle'de bulunan evinden çıkıp 54 UB 554 plakalı Volkswagen marka aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Kurşunun isabet ettiği Soğuk'un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde aracı tarlaya girdi. Kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Soğuk'un hayatını kaybettiğini belirledi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'ta bölgeye geldi. Olayı duyan Soğuk'un yakınları ise fenalık geçirdi. Soğuk'un cansız bedeni savcı incelemesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki morga sevk edildi. Adeta kurşun yağmuruna tutulan otomobil ise yapılan incelemelerin ardından çekici yardımıyla otoparka sevk edildi. Polis ekiplerinin kaçan kişi veya kişileri arama çalışması devam ediyor.