Silahlı saldırıda ölen MHP ilçe başkanı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Silahlı saldırıda ölen MHP ilçe başkanı son yolculuğuna uğurlandı

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Rize'nin Derepazarı ilçesinde çay fabrikasında tartıştığı mesai arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap, memleketi Derepazarı'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

27.08.2024 19:03
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Silahlı saldırıda ölen MHP ilçe başkanı son yolculuğuna uğurlandı

RİZE - Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap son yolculuğuna uğurlandı

Dün Rize'nin Derepazarı ilçesine bağlı Tersane Mahallesi'nde bugün saat 16.00 sıralarında bir önceki gün çalıştığı çay fabrikasında tartıştığı mesai arkadaşı Bayram K. Tarafından evinin altında silahlı saldırıya uğrayan MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada da yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Kap bugün memleketi Derepazarı'da öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Kap'ın cenazesine Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin'in yanı sıra MHP MYK Üyesi Yavuz Tellioğlu, MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan, Rize Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve çok sayıda seveni katıldı. Kap cenazenin ardından Derepazarı ilçesine bağlı Uzunkaya Köyü'nde toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Silahlı saldırıda ölen MHP ilçe başkanı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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